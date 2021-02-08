【限量 100 盒】Comfy Wear HK x 思緒俠造字 -春風滿面口罩 加購價 $14

香港口罩廠 Comfy Wear 表示，正發售思緒俠造字聯乘-春風滿面口罩。



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Comfy Wear 除推出賀年口罩外，更聯同思緒俠造字推出春風滿面口罩。此口罩限量 100 盒，口罩採用思緒俠設計的食字賀詞設計。廠方正推出限定新年套餐 「兩盒牛年禮盒」可加 $14 換購「思緒俠造字聯乘-春風滿面」成人口罩一盒（兩款設計六個裝），合共 $112。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。