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Medeis Gradient 3D 漸變色真立體口罩 一盒齊四色售 $89 盒 最多有 8 折優惠

行內熱話 02:20 2021/02/08

分享：

莎莎正發售 Medeis Gradient 3D 口罩。Gradient 3D 口罩採用漸變色設計，一盒有 20 個，售 $89 盒，買 3 盒有 8 折。口罩正在門市和網店發售。
                                             
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

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【其他內容】【附購買連結】多個可愛款式! Good Mask 布甸狗口罩 Lv3 獨立裝售 $88 盒

Medeis 口罩規格

ASTM LEVEL 3

BFE>99%, PFE>99%

6mm扁耳繩，無束縛感覺

商品產地中國

1 盒 20 個

售價:$89/1盒

2盒可享9折優惠

3盒或以上可享8折優惠

口罩購買連結<<<

【其他內容】 【香港製造】惠民農曆新春賀年口罩一盒齊三款 Lv3獨立裝售$30盒

【其他內容】再創新低價!日本製 Medicom Comfort+ 口罩 Donki 驚安特價賣 $118/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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