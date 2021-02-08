Medeis Gradient 3D 漸變色真立體口罩 一盒齊四色售 $89 盒 最多有 8 折優惠

莎莎正發售 Medeis Gradient 3D 口罩。Gradient 3D 口罩採用漸變色設計，一盒有 20 個，售 $89 盒，買 3 盒有 8 折。口罩正在門市和網店發售。



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Medeis 口罩規格

ASTM LEVEL 3

BFE>99%, PFE>99%



6mm扁耳繩，無束縛感覺

商品產地中國



1 盒 20 個

售價:$89/1盒

2盒可享9折優惠

3盒或以上可享8折優惠

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。