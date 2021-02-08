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HKTVmall丁香紫+熱帶橙口罩新登場 Sanrio 口罩八折消貨

行內熱話 01:53 2021/02/08

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HKTVmall 很久沒有推出新口罩，今次終於推出新的丁香紫和熱帶橙口罩。
                                            
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

廠方指，HKTVmall 聯乘 Sanrio Hong Kong 的3層外科口罩已經到最後發售階段，因不會再度生產。即日起，朋友 Sanrio 口罩更有 8 折優惠，最平售 $69/30個。

不過，HKTVmall 卻推出丁香紫和熱帶橙這款新顏色口罩，為成人尺寸。一盒 30 個售價依舊是 $65。

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【其他內容】【附購買連結】多個可愛款式! Good Mask 布甸狗口罩 Lv3 獨立裝售 $88 盒

HKTVmall 口罩詳情

香港製造、三重設計

經SGS測試：細菌過濾效率 ≧ 98%、粒子過濾效率 ≧ 98%、病毒過濾效率 ≧98%

Level 2

防水性外層：防潑水PP不織布，可防止液體飛濺

靜電過濾層：採用熔噴技術的不織布，可形成屏障有效阻擋病菌

吸水性底層：吸收呼出嘅水蒸氣，可防止液體累積在口罩上而造成嘅交叉感染，令您使用時更衛生舒適

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【其他內容】 【香港製造】惠民農曆新春賀年口罩一盒齊三款 Lv3獨立裝售$30盒

【其他內容】再創新低價!日本製 Medicom Comfort+ 口罩 Donki 驚安特價賣 $118/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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