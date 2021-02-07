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香港飲食業難做!? 人氣食店渣哥第一元祖店宣布結業

業界頭條 21:50 2021/02/07

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渣哥 一九九六一系列食店的生意也不錯，但店方卻在 Facebook 表示，銅鑼灣始創店即將結業。
                                            
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渣哥表示，由 2014 年 3 月始創店開業至今七年，皆能夠為香港人盡心竭力服務。始創店面積雖少但五臟俱全，為公司立下了不可抹煞嘅汗馬功勞，亦為往後嘅發展計劃，打下咗穩健嘅基礎。但基於種種營運原因及配合公司長遠發展策略，唯有結業。店方表示於 2021 年 2 月 23 日為該店最終營業日，銅鑼灣渣甸街始創店光榮完成歷史任務。

店方又指，現已妥善安排該店員工到其他分店繼續服務。

事實上，近年渣哥發展不錯，除開了不少渣哥小食店分店外，亦有茶記大渣哥。
 

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撰文 : 張文啟

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