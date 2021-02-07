日本橫井定YOKOISADA YS Mask Lv2+3E99% 售 $10 包

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福港中西大藥行表示，正發售日本橫井定 YS Mask 便攜裝。
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日本橫井定 YS Mask 獲不少用戶支持，它不但支援 3E>99%，更提供 Level 2 防護。此便攜裝口罩售價為 $10/5 個，為菲律賓生產。
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YS Mask口罩規格
-過濾效能為BFE99%、VFE99%、PFE99%
-Level 2
-透氣度： 3.4 mmH20/cm2
-防血滲：120mmHg
-成人尺寸 17.5cm x 9cm
-5片
-日本橫井定品牌菲律賓生産
售價:$10
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟