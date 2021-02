【股神口罩】Medcross 玩轉網絡熱潮 推出 Diamond Hands 口罩

香港口罩廠 Medcross 表示,正發售 Diamond Hands 口罩。



廠方指示,金融市場上火紅的新術語,莫過於網絡論壇 Reddit 熱門聊天室 WallStreetBets常見的 「Diamond Hands」及其 Emoji。意思即是,如果你有一雙「鑽石手」,你會準備好抱緊某個投資倉位,直到目標價格達成,擁有不畏任何風險或虧損的膽量。

這一股 YOLO (You Only Live Once) 的潮流現正席捲全球,廠方特別推出 2 款 Diamond Hands 口罩應市。



Medcross 口罩規格

包裝:獨立包裝 ; 30片 1 盒

產地:香港; ISO 14644-1 ISO Class 8無塵車間內製造

香港 SGS ISO 認證13485 醫療儀器品質管理

規格:美國ASTM F2100 - 2級, 歐盟🇪🇺 EN14683:2019 Type IIR

BFE > 99%, PFE > 99%, VFE 99%

尺寸:成人 - 175 x 95mm



售價:$108

口罩購買連結<<<

購買口罩需留意風險,尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚,了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽,並要衡量購買風險,才好付款,免有金錢損失。建議面交才付款,並即場檢查口罩。本網單純內容報道,對買賣雙方的交易不會負責。