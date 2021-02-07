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【股神口罩】Medcross 玩轉網絡熱潮 推出 Diamond Hands 口罩

行內熱話 02:56 2021/02/07

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香港口罩廠 Medcross 表示，正發售 Diamond Hands 口罩。
                                          
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

廠方指示，金融市場上火紅的新術語，莫過於網絡論壇 Reddit 熱門聊天室 WallStreetBets常見的 「Diamond Hands」及其 Emoji。意思即是，如果你有一雙「鑽石手」，你會準備好抱緊某個投資倉位，直到目標價格達成，擁有不畏任何風險或虧損的膽量。

這一股 YOLO (You Only Live Once) 的潮流現正席捲全球，廠方特別推出 2 款 Diamond Hands 口罩應市。
 

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【其他內容】【附購買連結】多個可愛款式! Good Mask 布甸狗口罩 Lv3 獨立裝售 $88 盒

Medcross 口罩規格

包裝：獨立包裝 ; 30片 1 盒 

產地：香港; ISO 14644-1 ISO Class 8無塵車間內製造

香港 SGS ISO 認證13485 醫療儀器品質管理

規格：美國ASTM F2100 - 2級,  歐盟🇪🇺 EN14683:2019 Type IIR 

BFE > 99%, PFE > 99%, VFE 99%

尺寸：成人 - 175 x 95mm

售價:$108

口罩購買連結<<<

【其他內容】 【香港製造】惠民農曆新春賀年口罩一盒齊三款 Lv3獨立裝售$30盒

【其他內容】再創新低價!日本製 Medicom Comfort+ 口罩 Donki 驚安特價賣 $118/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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