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【吉祥五色】 Savewo 救世新春賀年禮盒套裝 特價發售

行內熱話 02:39 2021/02/07

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香港口罩廠救世正發售 3DMASK Hana 新春賀年禮盒套裝。
                                        
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

救世為迎合農曆新年氣氛，推出全新的 3DMASK Hana 新春賀年禮盒套裝，一盒五款顏色各有喻意，送禮自用皆宜。特別版限量3000套！口罩顏色分別為:

藍色 - 《身體健康》藍雪花 Plumbago
綠色 - 《前程錦繡》綠桔梗 Eustoma
紫色 - 《廣結良緣》薰衣草 Lavender
黃色 - 《財源廣進》風鈴木 Yellow Pui
粉色 - 《春風得意》河津櫻 Sakura

【其他內容】【附購買連結】多個可愛款式! Good Mask 布甸狗口罩 Lv3 獨立裝售 $88 盒
 

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3DMASK 口罩規格

五種花色，隨心配搭。

立體剪裁，時尚美觀。

增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適。

方便用戶講話交談。

創新Type.Cool+過濾技術，超強過濾極緻透氣。

超低空氣阻力 Delta-P< 2.4mmH2O。

不受濕氣影響的過濾技術，能持久保持過濾效能，相對濕度100%處理24小時後，過濾效率變化不足0.1%。

特制專用3mm彩色Hana耳帶。

ESPP順滑內層，呵護肌膚。

細菌過濾效率 BFE>99.9%

顆粒過濾效率 PFE>99.9%

病毒過濾效率 VFE>99.9%

防止飛沫及潑濺阻擋達 160mmHg

符合美國ASTM F2100-19 Level3 標準

符合歐盟 EN14683:2019 Type IIR標準

一盒 30 個獨立裝(共 150 個)

售價:$745/套（原價：$845 ）

口罩購買連結<<< 

【其他內容】 【香港製造】惠民農曆新春賀年口罩一盒齊三款 Lv3獨立裝售$30盒

【其他內容】再創新低價!日本製 Medicom Comfort+ 口罩 Donki 驚安特價賣 $118/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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