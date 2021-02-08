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【疫市直擊】中小型餐廳難頂限聚令　執靚午市餐牌谷外賣突圍

商管策略 15:23 2021/02/08

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新冠肺炎疫情蔓延，餐飲業固然是「重災區」，連帶洗碗工場及餐牌公司等衍生服務業亦受影響。有餐牌公司表示，疫情下食肆結業客群轉向民生粉麵店及茶餐廳，年輕經營者願意投資製作精美餐牌，建立良好品牌之餘，更有助外賣1生意。

香港近年懷舊冰室、自助餐、日本韓國菜等食肆百花齊放，可惜一場新冠肺炎疫情所有事好像推到倒重來般，倒閉停薪消息無日無之。「MenuMan 餐牌人」創辦人盧佩芹（Kan）表示：「去年農曆新年往後 3 個月完全無收入，現在又遇倒閉結業潮威脅。幸好最近有年輕人開新食肆，並願意投資餐牌製作等包裝推廣手法。」

【疫市營商】餐廳倒閉洗碗機租賃公司血本無歸 拓食肆消毒業務救市見下頁

MenuMan 開業 5 年，專為中小型餐廳設計餐牌，B2B（企業間）商業模式。盧佩芹又稱，不同人對於「靚餐牌」定義不同，有人認為「有餐牌」便可以，但年輕餐廳東主則追求「靚」餐牌，MenuMan 則走中間路線。她解釋：「大型連鎖餐廳品牌傾向找知名設計公司製作餐牌，我們客戶定位中小企，可能是同一間公司旗下不同餐廳或 1 至 2 間餐廳食肆。

【局長會客室】中小企疫境求生見下頁

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外賣盛行環保餐具生意滔滔？紙商：食肆為省錢寧用不合格產品見下業

盧佩芹又說，MenuMan 過往集中服務尖沙咀、銅鑼灣和灣仔地區等「遊客區」食肆。他們願意多出預算作形象餐牌設計，惟因疫情很多已收縮甚至結業，故公司轉向新界區食肆客戶；食肆類型由以前集中火鍋店，轉向茶餐廳客戶，因茶餐廳的餐單配搭變化繁複，處理資料內容多延長製作時間。

公司營運模式改變，客戶預算自然不同。盧佩芹透露，餐廳每月或按季度更替新餐牌，反之茶餐廳和粉麵店不會花太多預算製作餐牌，他們通常新年前加價才更替餐牌。

「MenuMan 餐牌人」創辦人盧佩芹

【疫市營商】食肆生意轉佳洗碗工場未受惠 「捱打」狀態推優惠自救見下頁

沒有晚市餐牌是新冠肺炎疫情下最大的改動。盧佩芹又指：「過往午市餐牌可能連一張圖片也沒有，現時沒有晚市，食肆現主力做午市餐牌，公司作出相應策略變動，如製作設美精美外賣餐單，幫餐廳吸引多些生熟客定單。」她指又現時香港人偏愛日本文化，日式餐牌設計風格亦很精采，期望往後彷效日本設計幫助餐廳食肆。

盧佩芹認為，香港餐飲業蓬勃，從事飲食相關工種應該不錯，連帶餐牌計亦「受惠」；現時守業階段為未來做好準備，希望往後涉獵更多不同類型餐廳食肆客戶。

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撰文 : 鍾采餘

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