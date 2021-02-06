【1盒包郵】款式任你配搭! GOLDPRO MASK 牛年印花口罩 獨立包裝售 $68/30 個

香港口罩廠 GOLDPRO MASK 的牛年印花口罩正推出優惠。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

GOLDPRO MASK 牛年印花口罩擁有多種圖案設計，為 ASTM LEVEL 2 和 EN14683 TYPE IIR 規格，售價如下表。而且現在買家可爪 16 款中任選款式，而且買 1 盒也可以包郵。

$68/30個

$98/50個

$188/100個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。