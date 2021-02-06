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【兩款尺寸】台灣製造! Easy-O-Fit 立體口罩 售$59/30個

行內熱話 02:01 2021/02/06

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卓悅表示，Easy-O-Fit 立體三層口罩再度返貨，並在全線分店發售。
                                      
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Easy-O-Fit口罩規格

-立體三層口罩
-30片裝  
-台灣製造
-美國Nelson Lab 檢測報告BFE及PFE 達95%
-成人：11-13cm / 幼兒：7-9cm

售價:$59 

【其他內容】 再創新低價!日本製 Medicom Comfort+ 口罩 Donki 驚安特價賣 $118/50個

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【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS  KF94 四層立體口罩 售$98/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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