【香港製造】Friendly Mask 醒獅花紋口罩 獨立包裝售 $38 包

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噠咚撐 X Friendly Mask 醒獅花紋口罩正式發售。
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香港口罩廠 Friendly Mask 表示，農曆新年就到，廠方跟同推廣本地傳統文化的『噠咚撐』合作推出 5 款以醒獅為設計的花布口罩。款式包括 : 獅王爭霸、獅王獻威、群獅薈萃、醒獅獻瑞、醒獅賀歲 。醒獅花紋口罩 10 個獨立款式包裝售 $38 包。
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Friendly Mask口罩規格
-香港廠房生產
-BFE (細菌過濾效率) > 98%
-PFE (顆粒過濾效率) > 98%
-無塵室已獲ISO 14644 class 7認證
-17.5cm X 9.5cm
-獨立包裝
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟