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【營商Tips】工廈開文青Cafe招街客違規？創業開舖小心誤墮法網

商管策略 20:35 2021/02/05

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近日更有《壹周刊》報道，指飲食集團富臨旗下位於工廠大廈的樓上Cafe 涉嫌違規經營，疑僅持有「工廠食堂牌照」但招待工廠大廈以外「街客」，違反條例。事實上，年年有不少商場和工廈涉違規「經典」案例，食肆經營者和創業初哥宜先查詢相關條例和了解商務合約，勿誤墮法網或捲入租務糾紛。

2020 年藝人楊明的燉湯店明的燉湯店被指無牌經營食肆，因其位於荔枝角工業大廈的分店只持有「食物製造廠牌照」（俗稱外賣牌）而無「工廠食堂牌照」，依例不能提供堂食服務。

業主突勒令撤走露天座位 將軍澳商場租戶：最少跌七成生意見下頁

根據《食物業規例》（第132X章），如在工廠大廈內經營食物業，而其業務涉及出售或供應膳食供受僱於工廠大廈內的人士在其處所內進食或飲用，必須向食物環境衞生署（食環署）申領「工廠食堂牌照」，便利在工廠大廈內工作的人士用膳。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

除了政府規例和牌照條例，租舖經營食肆也需留意租約條文。最近便有商場食肆捲入租務糾紛的個案。

將軍澳翩滙坊商場「戀上台式料理」餐廳，租務處早前要求餐廳在 7 日期限內清走擺放露天的枱櫈，否則有權清理。原來租約協議條款指租戶可「使用」枱櫈不包括「經營」；餐廳負責人指早在開業時已向食物環境衞生署申請露天飲食牌照，但遲遲不獲批。

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Photo：inmediahk@flickr、 燉 - 養生 Facebook

撰文 : 鍾采餘

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