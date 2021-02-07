【農曆新年】你敢剪我請食飯？日式丼飯店推小丸子髮型噱頭吸客

實體舖新開張人流最重要，有食肆以新穎方式吸引人流，跟知名動漫《櫻桃小丸子》聯乘，合作推出期間限定理髮廳，客人將髮型變成指定卡通人物即能享有優惠，新措施吸引了大量人流。

日式燒丼專門店「廿一堂」與《櫻桃小丸子》在農曆新年檔期合作，推出 T 恤、小丸子毛巾、利是封等精品外，更在樂富廣場新分店推出「小丸子理髮廳」。

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樂富分店是「廿一堂」第 4 間分店，去年 11 月底開業張，但生意多少受新冠肺炎影響；為幫新店進一步吸引人流，「小丸子理髮廳」將在 2 月 5 日至 2 月 7 日（星期五至日）駐場，剪出最深入民心的 4 款髮型：小丸子的「鋸齒蔭」Bob頭、小玉的孖辮頭、花輪同學的偏分大波浪瀏海、丸美同學的超短剷青。

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「廿一堂」表示，顧客可以自由選擇不同難度的髮型，完成後自拍上載到個人社交平台發布，即可獲得獎品。小玉、花輪、丸美、小丸子頭各可免費換取 2、4、6、12 次免費主套餐。

顧客人能夠獲得獎品兼可開心 share 之外，店舖亦可得到宣傳機會，在農曆新年「雙贏」。

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