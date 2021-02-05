【附發售點資料】Wilson Tech 推森林/花語/山莓/森林/水墨/海洋型格新色 Level 3 口罩

香港口罩廠 Wilson Tech 在其專門店發售新色口罩。



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除 Wilson Tech 早前推出的森林、花語、山莓三個型格口罩系列外，今次加推森林(貳)、水墨和海洋新色口罩。口罩支援 ASTM F2100 LV3、每個獨立包裝，並提供成人(175mm x 95 mm)/中童(145mm x 95mm)尺寸。

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發售點:



K11 Art Mall 實體店 B1/F Kiosk No.39

香港九龍長沙灣道883號億利工業中心5字樓501-509室

香港九龍青山道 483 F-G 號再發工廠大廈 7樓

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。