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【香港製造】文字藝術發放正能量　本土創作黑色幽默勉勵港人（有片）

商管策略 17:30 2021/02/06

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新冠肺炎肆虐，商業活動取消影響了藝術家的曝光機會，有香港藝術家與同行分享資源，在疫情裏尋求新機會。

「練黑龍」5 年前成為全職文字藝術創作人，以水墨和水彩創作出多款藝術作品，他說：「取名練黑，除了是因為用黑色創作之外，黑色代表了負能量，寫字的話就彷彿把負能量由負轉正。我希望能夠透過作品帶到正能量給其他人。」

【疫市營商】創意救生意！油麻地酒店聖誕推3日兩夜自助遊體驗藝術見下頁

練黑龍坦言，持續超過 1 年新冠肺炎疫情令不少商業活動取消，今年比去年的工作機會少近一半，其他本地藝術家朋友亦面臨同樣問題，所以更需要互通有無，共享資源，爭取更多工作機會和曝光率。他便在這個情況下跟位於油麻地的東南樓藝術酒店合作。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

東南樓藝術酒店有專門為香港藝術家而設的主題樓層「藝墟」，故跟練黑龍一拍即合。他稱會透過在藝墟展示寄賣作品，尋找到其他的工作機會：「未來我們亦會在年宵擺檔，現正做預售活動。今個農曆年檔期我會繼續寫主題較為生活化的揮春、利是封。」

咖啡店抗疫有蹺　趁情人節拓「精品可可」市場見下頁

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職場也要「大掃除」！新年職涯規劃絕對不能忽略的4件事見下頁

礙於今年疫情，大家都未必拜年，銷情必定受到影響。不過也有些客人在不拜年的情況下都支持我的作品，非常感激。他總結道：「未來我希望在作品上做更多帶有黑色幽默的新嘗試，希望買到人會會心微笑，將正能量帶給他們。」

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撰文 : 陳文政

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