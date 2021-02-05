【附購買連結】多個可愛款式! Good Mask 布甸狗口罩 Lv3 獨立裝售 $88 盒

香港口罩廠 Good Mask 表示，正發售布甸狗口罩。



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Good Mask 又跟 Sanrio 合作，推出布甸狗口罩，網上已開始預售，門市有小量現貨成人中碼/ 細碼、中童及幼童，注意每個尺寸採用不同款式。廠方承諾 7 日內會出貨，否則會免費送一盒 premium 口罩。布甸狗口罩採用 Level 3 規格，售價由 $88/30 個起。

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Good Mask 口罩規格



尺寸Size :

成人175*95mm / 160*95mm

中童145*95mm

幼童125*85mm

BFE, PFE, VFE >99%

ASTM Level 3

EN14683 type II R



售價

$88/盒 (30片獨立包裝)

$128/盒 (50片裝)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。