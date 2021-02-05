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【旅遊業冰封】旅遊界對疫後復甦悲觀　香港業界：有旅遊氣泡才有下一步

業界頭條 17:09 2021/02/05

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早前有調查指出，旅遊業界普遍對業界復甦抱持悲觀，僅 8.7% 認為公司業務可在半年內復甦。有旅遊界人士認為，旅遊氣泡會是好開始，成功實行業界才能有下一步。

「香港旅行社解困大聯盟」（大聯盟）和香港酒店業主聯會進行調查，結果顯示 92.5% 受訪旅遊業界人士希望香港能盡快與內地通關，另有 92.8% 表示想香港與其他海外地區建立旅遊氣泡。業界希望政府採取更積極的措施控制疫情。包括 88.8% 業界支持政府推動強制全民檢測；91.3% 業界認為疫苗接種計劃有助控制疫情。

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港澳一號董事兼港澳直通巴士協會秘書長李貴平說：「如果能夠盡快開通大陸及澳門關口，對我們來說肯定大有幫助。至於東南亞或歐美的旅行團，短期內我們也不樂觀，有旅遊氣泡的話無論怎樣是好開始，但要先走了這一步，才能有機會再有下一步。」

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大聯盟的調查顯示，業界普遍對旅遊業務復甦時間感到悲觀，不足兩成人認為，香港本地遊、大灣區及其他內地城市出入境遊可在半年內復甦，至於東南亞短線和歐美澳紐等長線旅遊，分別只有 6.6% 和 3% 認為可在半年內復甦。

大聯盟促請政府盡快與其他地區討論，落實「免疫護照」，讓已接種疫苗的人士出入境時毋須隔離檢疫，以此鼓勵市民接種疫苗。

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Photo：x768@Flickr

撰文 : 陳文政

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