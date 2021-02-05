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【失業率預測】業界料失業率升至7％　商會：數據滯後 3 月是飲食創業良機

業界頭條 16:08 2021/02/05

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本港失業率創 16 年來新高，香港總商會總裁梁兆基預料失業率將升至 7 %，情況殊不樂觀。香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦指，失業率再升是意料中事，但隨著步入 3 月，在飲食業入市創業或者會是好時機。

深水埗指明「受限區域」接受強制檢測　基隆街食肆：員工「無得走」受困見下頁

梁兆基今早（ 2 月 5 日）出席電台節目時表示，過去 1 年大小型企業遭受新冠肺炎疫情衝擊「捱足 1 年」，資金消耗得七七八八，但防疫措施卻未有放寬，料不少企業會支持不住，屆時或會倒閉和遣散員工，失業率可能由 6.6% 升至 7%。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦。

花市取消・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）見下頁

劉達邦解釋，失業率數據本身滯後：「例如 6.6% 是去年 12 月的數據，但當時仍有保就業計劃，可以預計今年沒有保就業後，失業率會再次上升，去到 7% 其實不出奇。」

雖然失業率高，但市場仍有機會，尤其租金回落吸引到不少人創業。劉達邦指出，3 月本應是傳統餐飲行業淡季，但由於不少大型食肆結業，小商戶入場後若果疫情回穩，屆時便會在少競爭者的情況下創業，生意反而大有可為；尤其某些行業在新冠肺炎疫情未受影響，若東主有資金，更加是創業良機。

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撰文 : 陳文政

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