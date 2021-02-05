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【5G商機】建造業數碼革新　「啟德體育園」地盤引進 5G 應用

數碼轉型 13:08 2021/02/05

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5G 在商業B2B 的應用愈來愈多，香港電訊（HKT）與啟德體育園及協興工程宣布引進香港首個配備地盤專用的 5G 基站，是建造業革新數碼技術又一例子。

技術方案商在 5G 技術的展示期，已提到在地盤工地上的應用可能性，據新聞稿中指出，今次香港電訊與啟德體育園及協興工程 3 方合作，包括 5G 流動管理系統、機械人及物聯網等不同應用，目標是提升工程人員之間的協作及施工效率。兩家公司負責人香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新（大圖左）與協興工程執行董事兼啟德體育園總監（設計及建築）馬德源，宣布為啟德體育園工地實現 5G 部署。

中小企期待 5G 科技應用　消費者覺得易用最重要見下頁

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新（左）及協興工程執行董事兼啟德體育園總監（設計及建築）馬德源。

據悉，今次項目中，香港電訊於 28 公頃的工地中，搭建了專用 5G 基站和網絡，透過多個 5G 路由器及 Wi-Fi 存取點，為約 2,000 名流動工程項目人員提供 5G 網絡，讓他們可進行實時的溝通及訊息互換，並以比 4G 高達 20 倍之速度傳輸大型檔案及大量數據。

中小企福音？第4波疫情叫苦連天　政府向防疫抗疫基金注資 64 億元見下頁

香港電訊表示，方案有助如建築資訊模擬（BIM）技術的表現，提升建築項目的可建造性，及節省時間與成本，簡化安裝網絡時的拉線問題。其中一個項目，是通過安裝於塔式起重機（俗稱「天秤」）上的全天候 4K HDR 超高清解像度鏡頭，可實時捕捉、追蹤及放大影像，和清晰展現細緻影像或錄影，藉此對現場環境進行全方位實時高清遠程管理，全面提升工地的吊運安全。

中國推動 VR 行業發展？ 方保僑：5G 可助產品起飛見下頁

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撰文 : 彭振濠

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