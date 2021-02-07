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【疫市營商】冷麵小店都推情人節優惠？店主：只想大家開心過節

業界頭條 09:08 2021/02/07

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新冠疫情肆虐，隨著活動一個個取消，節日氣氛愈見淡薄。有冷麵店準備在情人節推出優惠，更拍攝了情人節宣傳照，盼港人能重拾過節氣氛。

「爆辣冷麵」  6 年前開業，創辦人「浩思」指近年因為新冠疫情疫情影響，過節日全沒氣氛，聖誔、中秋等節日皆是匆匆而過，情人節即將到來，他希望透過新優惠讓港人重拾過節的快樂。

咖啡店抗疫有蹺　趁情人節拓「精品可可」市場見下頁

浩思說：「爆辣冷麵最初由小販檔開始，當時因為貪玩就和女朋友一齊擺檔，到後來想穩定點便進駐商場，配方一直都沒變，仍是 7 年前的那種辣味。今年我們特意拍攝了情侶主題的宣傳照，希望大家可以回到初心，過到美滿的情人節。」

葵涌廣場市況「好淡爭持」 短租賣花生意淡・夾公仔機店重臨見下頁

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【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

浩思又指，其招牌食品「蟹籽冷麵」因為來貨價原因，在未來將會加價。他嘆息，過去 1 年蟹籽冷麵根本無錢賺，定價低是為了令更多人吃到，賺錢則靠其他配菜。可惜今年來貨價又漲，實在無法保持低價，加價前亦希望透過情人節優惠「情侶於情人節當日消費全單 5 折」，在加價前再跟客人同樂。

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撰文 : 陳文政

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