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【科研正能量】疫情肆虐封區頻　科企免費裝消毒裝置抗疫改進研發

業界頭條 22:32 2021/02/04

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新冠疫情肆虐，深水埗小區多次被封鎖或要強制檢疫，人固然動彈不得，寵物也有可能然突然失去照顧或處於感染地方而生病。有科技公司免費為當區安裝自家消毒抑菌裝置，不單回饋社會，亦透過用戶意見修正未來產品研發方向，助人助己。

本地消毒品牌施力達（Sanitic）早前免費為元州邨及福榮大廈大堂同升降機增設自家研發的消毒裝置，助住戶抗疫；近日為元州邨、福榮大廈、深水埗及元朗逢吉鄉浪貓狗場安裝同類消毒裝置。

深水埗指明「受限區域」接受強制檢測　基隆街食肆：員工「無得走」受困見下頁

Love And Care For Animals Foundation 動物收容慈善機構負責人李惠霞表示，設立了逢吉鄉、深水埗兩個寵物收容位置，而較接近動物醫院的深水埗大多安置年老寵物，施力達此舉能幫助該會提供潔淨環境收容動物。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

為動物收容機構進行消毒。

施力達去年成立，產品多以二氧化氯為基礎，並全球首創結合天然沸石，效能長達兩星期以上，故產品適合幼兒、寵物生活環境。

四區封區零確診　尖沙咀商戶：似「做Show」解決不到問題根源見下頁

施力達研發人夏志宇表示，公司過去 1 年為多間香港屋邨、酒店、餐廳、寵物店及校車旅遊巴安裝抑菌裝置。今次為深水埗居民消毒裝置純屬義務性質，無實質收益，但能助當地居民感到欣慰。再者，收集到的當區用戶意見亦有助公司分析產品數據，以及對未來的研發方向有益。

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撰文 : 陳文政

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