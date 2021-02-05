【台灣特別版】三款精美設計! 華淨醫材推叮噹圖案口罩現貨發售

玩具模型店福利模型表示，正發售台灣叮噹(哆啦A夢)口罩。



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這款口罩叮噹是為慶祝動畫電影《STAND BY ME 哆啦A夢 2》在台灣上映而推出的，口罩上印有全彩精美叮噹圖案。此系列口罩是由台灣口罩廠華淨醫材所推出，台灣製造，此叮噹系列共有 9 個款式。

福利模型指《STAND BY ME 哆啦A夢 2》口罩已到貨，售價為 $90/10個，每盒一款口罩。



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地址:深水埗元州街66A號

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。