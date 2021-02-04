【一盒齊兩款】台灣製造 ufitto賀年版口罩 售$59盒

JHC 日本城表示，正發售 ufitto 賀年版口罩。



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店方指 ufitto 賀年版口罩於指定分店有售 (詳見下圖)。今次 ufitto 以中式新年主題設計口罩，靈感來自於窗花剪紙，配上兩種不同的紅色呈現出來，充滿新春節日氣氛。ufitto 口罩為台灣製造，一盒 26 片裝售 $59，1 盒有 2 個款式 (每款 13 片)。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。