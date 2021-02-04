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【一盒齊兩款】台灣製造 ufitto賀年版口罩 售$59盒

行內熱話 21:20 2021/02/04

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 JHC 日本城表示，正發售 ufitto 賀年版口罩。
                                    
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

 店方指 ufitto 賀年版口罩於指定分店有售 (詳見下圖)。今次 ufitto 以中式新年主題設計口罩，靈感來自於窗花剪紙，配上兩種不同的紅色呈現出來，充滿新春節日氣氛。ufitto 口罩為台灣製造，一盒 26 片裝售 $59，1 盒有 2 個款式 (每款 13 片)。

【其他內容】 再創新低價!日本製 Medicom Comfort+ 口罩 Donki 驚安特價賣 $118/50個
 

    點擊圖片放大

【其他內容】3E>99%! 日本製造 KOWA 三次元口罩 減價至$22包 

【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS  KF94 四層立體口罩 售$98/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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