【管理Tips】Jeff Bezos交棒　Amazon高層聞風喪膽「問號電郵」成絕響？

亞馬遜 (Amazon) 創辦人貝索斯（Jeff Bezos）早前宣布在今年第 3 季辭去 CEO（執行長）職務，由旗下雲端服務 AWS 執行長 Andy Jassy 接任。隨著貝索斯交棒，其讓亞馬遜高層聞風喪膽的「問號郵件」（question-mark email）會成為絕響。

《路透》報道指，「問號郵件」是貝索斯一個不尋常的管理手法。據悉，貝索斯的電子郵件地址是公開，每個人可以聯絡他。當他收到顧客帶有抱怨的郵件時，他會將該郵件轉寄給相關負責人，讓該負責人解決顧客的問題。特別的是貝索斯轉寄這些郵件時，沒寫上稱呼、評語或謝謝，就只有一個「?」。

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不過女還有比一個問號更嚴重的郵件。有 Amazon 前主管透露，若是貝索斯在信中寫下「這不可能是真的」或「解決這個問題」，這意味著無論如何，負責人要在之後一日想出解決方法。

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Amazon 對此表示，貝索斯偶然會發送「問號郵件」，以管理他收到的顧客信息量。上文中的前管理層也表示，「問號郵件」對重視效率的貝索斯是有效的工具，讓他可同時管理零售、科技、媒體與太空業務，並激勵下屬。

即將上任亞馬遜執行長的 Andy Jassy 同樣關心解決顧客的問題。不過沒有人能預測他會怎麼處理相同情況，但根據曾跟 Jassy 共事管理層指，只給一個問號並非他的風格。

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