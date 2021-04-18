【減價】榮華元朗製造 First Mask Level 2 口罩 入手價$45/50個

榮華餅家不但有整餅，早前亦宣布推出口罩。今次店方帶來新優惠。



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榮華 First Mask 生產廠房位於香港元朗，成品已經通過 SGS ASTM F2100 測試，並達到 ASTM Level 2 標準，細菌過濾效率(BFE)及微粒子過濾效率(PFE) ≥98%，能有效阻隔飛沫和細菌。由即日起，買家凡於香港榮華餅家惠顧任何產品，即可以 $45 (之前為 $58) 換購 50 個裝榮華 First Mask 一包



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。