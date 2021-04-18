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【減價】榮華元朗製造 First Mask Level 2 口罩 入手價$45/50個

行內熱話 21:14 2021/04/18

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榮華餅家不但有整餅，早前亦宣布推出口罩。今次店方帶來新優惠。
                                    
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

榮華 First Mask 生產廠房位於香港元朗，成品已經通過 SGS ASTM F2100 測試，並達到 ASTM Level 2 標準，細菌過濾效率(BFE)及微粒子過濾效率(PFE) ≥98%，能有效阻隔飛沫和細菌。由即日起，買家凡於香港榮華餅家惠顧任何產品，即可以 $45 (之前為 $58) 換購 50 個裝榮華 First Mask 一包

【其他內容】  韓國製造 Wellpick KF94 四層立體口罩創新底價 售 $88/50 個

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【其他內容】 【附購買網址】多款日本口罩大量返貨! 日本製紅十字 Level 2 口罩售 $139/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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