【兩款特別色】新世界新春顏色口罩 用戶買一盒．廠方捐出一包

有製造港產口罩的新世界，現正推出新春顏色口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

新世界新春顏色口罩限時認購活動由即日至 2 月 22 日發售，用戶可以買到新推出的酒紅色和木藍色。同時新世界亦會以「你買一盒，我捐一包」的行動，捐贈口罩給基督教勵行會。新世界口罩支援 Level 2 規格，細菌過濾率BFE ≥ 98%/ 微粒過濾率PFE≥98%。

新世界口罩售價



成人 (盒裝口罩30片，每個獨立包裝)

酒紅色: $120

木藍色: $120



【其他內容】 再創新低價!日本製 Medicom Comfort+ 口罩 Donki 驚安特價賣 $118/50個

▲ 新世界新春顏色口罩

口罩購買連結<<<

【其他內容】3E>99%! 日本製造 KOWA 三次元口罩 減價至$22包

【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS KF94 四層立體口罩 售$98/50個



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。