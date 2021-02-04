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【保就業？】政府不再推保就業？商會：應全力幫受疫情嚴重打擊行業

業界頭條 16:37 2021/02/04

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特首林鄭月娥今日（2 月 4 日）出席立法會答問會時，回應議員提問時提到不會再推出如去年之類「保就業」計劃，評估政府整體財政狀況後，更聚焦、有針對性地協助個別行業。香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，較早前商會已建議資助應針對嚴重打擊行業。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

劉達邦認為：「上次『保就業』計劃申請者約一半獲批資助，如：清潔及保安，甚至超市等行業，本身在新冠肺炎疫情下未必受影響的；加上全港 300 多萬人的勞動人口，只有 100 多萬人有強積金戶口，『保就業』計劃不是最好方法。」

香港零售業總銷貨值跌13.2% 疫情愛回家超市銷貨值反升逾 1 成​​​​​​見下頁】​

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦

【最低工資】香港最低工資維持時薪37.5元 商會：疫情下較合適做法見下頁

劉達邦又說：「或者可以推『保就業』計劃，集中個別行業才公平，現階段應大力資援疫情下關閉受嚴重打擊的行業，包括旅遊業以及所衍生領隊和旅遊巴公司、餐飲業、娛樂行業處所、部份零售、補習社、學校飯堂等等。」

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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