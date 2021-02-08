【創業Tips】趁租金跌想開短租舖過肥年？專家提醒5大注意位

新冠肺炎疫情雖然令本港核心區域舖位空置率高企，但近月也有不少「期間限定場」（Pop-up store）出現，這類租金成本低加上靈活多變的模式，反而吸引不少創業人士「試水溫」，頓時成為逆市奇葩。

「期間限定場」包括短租街舖、室內外市集、商場短期展銷、「車仔檔」，以及屋苑展銷攤位等。香港展銷場地平台 PopupEasy 創辦人梁麟慰（Gary）表示，期間限定場成本低，適合有意以低成本及「試水溫」式創業的人士。他又指，零售公司也可趁機降低舖租成本，以靈活方式把貨品帶到不同地區。

展銷舖位轉陣短租 香港人糯米糍蝕住做為養活員工【見下頁】

▲ 疫情期間，大量短租舖出現，成為不少創業人士的選擇。

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「期間限定場」大多以日租計算，由機構或商場舉辦的市集可以低至每日港幣 300 至 400 元，短租街舖的日租約 1,000 元至 1,500 元。梁麟慰認為，其優點是價錢便宜毋須太多裝修，且可靈活運作。

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（1）貨品既特色又大眾化。如現時口罩為必需品，自家設計的口罩較有吸引力。

（2）切忌賣淘寶貨。有些市集會明言禁止售賣來自淘寶的貨品。

（3）留意人流與環境。如接近工商區應售賣適合上班族的產品，近街市或屋苑亦以主婦為目標。 個別較狹窄的街道或轉角位，與行人距離接近可更吸引較多客人光顧。

（4）留意人流時間。如工商區午飯時間人流最多，這個時段應有足夠人手應付生意。

（5）配合網店與實體店營運。可讓網店客人親身到來取貨，或把實體店人流帶到網店之上。

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