新冠肺炎疫情爆發初期，中國大量工廠停工，這令部分國家開始思考應否減少依賴中國作為製造基地，如日本去年便推出超過 2,000 億日圓預算，協助日本製造商回流或轉移。《彭博》報道，日本已通過第 3 筆共 2,225 億日圓（約 163 億港元）額外預算，顯示日本降低對中國依賴的決心。

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報道指，日本議會上周批准這筆預算，用於增強國內製造業、實現亞洲供應鏈多元化的項目。不過沒有提到針對中國的措施，目標是加強與東盟（ASEAN）的伙伴關係，而該組織並不包括中國。

預算自去年實施以來，日本已向 81 個跟醫療、汽車零件和其他產品的海外項目，提供約 231 億日圓（約1,700萬港元）的獎勵，這些企業都不在中國進行生產，而是集中在越南和泰國等，包括富士菲林（Fujifilm）在越南生產的新冠肺炎檢驗套裝、住友橡膠在馬來西亞生產橡膠手套、松下（Panasonic）在越南生產汽車配件等。

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▲ 日本已向 81 個與醫療、汽車零件和其他產品的海外項目，提供約 231 億日圓（約1,700萬港元）的獎勵，包括富士菲林 (Fujifilm)

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在日本國內投資方面，當局去年向 203 個項目分配了 3,052 億日圓（約224億港元）資金，以協助工廠生產口罩、橡膠手套和半導體等，包括：聲寶 （SHARP） 、泰爾茂（Terumo）及三菱電機等。

新補貼會否引發日企大回流仍有待觀察，因為新冠肺炎疫情或會影響投資意願，企業可能只會利用補貼實行現有計劃。

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Photo：Robert Scoble、LinkedIn、sodai gomi