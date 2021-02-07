【疫市營商】心血管病治療成本高　新創儀器爭傳統醫療服務商機

心血管疾病開始年青化，「通波仔」、「搭橋」等相關醫療服務需求增加，有公司為患者提供傳統醫院治療服務以外的選擇。

用 EECP 體外反搏儀器，治療部分心血管疾病，病人毋須排長龍輪候，收費笸風險亦比人傳統開胸搭橋手術風險低，故有潛在商機。

EECP 全稱為「Enhanced External Counter Pulsation（心臟體外加強搏衝）」。「活通。心血管管理中心」創辦於 2018 年，聯合創辦人 Johnny Tsui 解釋：「EECP 治療原理是利用心電圖追蹤心跳的舒張壓，再在小腿、大腿加壓，泵動腿臀血液加強心肌功能。EECP 並非新技術，國外早在 1980 年便已用於治療心腦血管病人， 2012 年香港中文大學的研究亦證實了體外反搏法可以有效讓缺血性中風患者提升血壓及增強心臟功能。」

超市大戰蔓延便利店 FamilyMart 增自助洗衣服務業績增2成【見下頁】

Johnny 指出，高齡人士開胸搭橋手術風險非常高， EECP 非入侵性對他們來說吸引力更大，說：「有時不是錢的問題，我們有一些客戶能夠支付得出傳統治療的費用，但很多時手術後都會有後遺症，例如通波仔後想保持心臟血管不閉塞便要保持吃薄血藥。對比之下 EECP 可以增新血管，長遠來說更加好。」

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

企業抗疫用品需求大增 港產LED消毒燈瞄準定製市場（有片【見下頁】

經營非由傳統醫院提供的治療服務中心，難題是知名度不足，Johnny 表示這方面需要長時間教育，他指出香港醫院其實也有 EECP 的相關儀器，惟仍未普及，基本上只保急性缺血性中風病人使用。但其實現時已有心臟科醫生將病人轉介至 Johnny 之類的機構進行治療，他說：「我們算是填補了市場缺口，因為有時候對醫生來說，他們也不會建議在太高風險的情況下為病人進行開胸手術。」

Johnny 表示，不少病人知道自己患了心臟病，卻無錢到私家醫院治療時會很徬徨。他說：「以通波仔為例，公立醫院一個支架要港幣 28,000 至 68,000 元不等，私家醫院手術要花大約 15 萬元。搭橋方面更難，公立醫院要排期，漫長等候期病人要靠藥物控制病情，中途如果中風、跌親都沒辦法，不想等的話，在私家醫院做手術要花 40 至 60 萬元、甚至高達 100 萬元； 一個 EECP療程大約 2 萬元，對比之下非常有競爭力。」

展銷舖位轉陣短租 香港人糯米糍蝕住做為養活員工【見下頁】

Johnny 指出，他們現時會在三方面進行宣傳：（1）透過 Zoom 的主題分享會，由有家庭醫生進行資訊分享；（2）透過健康平台推廣主題活動，吸引對健康資訊有興趣的朋友；（3）在商會進行推廣，拓大資訊的接觸層面。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】