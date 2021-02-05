【疫市營商】人口老化潛藏商機　水中物理治療職業疫市崛起

人口老化為社會帶來衝擊，同時亦帶來了全新市場需求，對老人家來說水中物理治療（水療）比傳統物理治療更溫和，然而公立醫院排期長，私人機構又收費高，有機搆盼透過訓練水療導師，並在公立泳池提供該服務，以低廉價格填補市場缺口，惠及公眾。

「水療導師」是新職業，職能跟物理治療師接近。香港水療導師總會聯合創辦人 Dennis Lo 解釋，物理治療師會根據病人情況判斷需要採取何種治療方式，水中物理治療便是其一。但在轉介病人時，在政府排期要等候極長時間，在私人機構做水中物理治療價格又極之高昂。

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水療導師總會另一創辦人 Kim Chan 解釋：「聘請 1 名物理治療師做一對一服務所費不菲，另外，可以進行水中物理治療的水池造價最少 60 至 70 萬元，水池衛生上亦有極嚴格限制，在沒人使用時亦要保持低含菌量，私人機構做水療的話，每節差不多要 2,000 至 3,000 元。」

香港水療導師總會訓練水療導師。該會去年 7 月成立，成員包括物理治療師和游泳教練，業務集中在三方面：（1）提供培訓課程，訓練水療導師；（2）提供各類水療服務，並與不同的慈善機構、服務團體合作；（3）進行監管，監察同業提供的服務配套與設備。

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水療導師總會會透過培訓擁有拯溺銅章資格的學生作為水療導師，讓導師可在公立游泳池裏幫助有需要的病人。所有病人都要先經由醫生診斷轉介，最後由水療導師總會派出水療導師提供服務，保障病人亦保障導師。由於場地、人工減省大量成本，服務收費可減低超過一半，每次收費大約 400 至 600 元。此外，他們亦將提供水療保健班，透過 1 對 4 的服務，教導學生如何在水中做保健動作，每位收費大約百多元，開拓全新市場。

Dennis 續稱，最近很多救生員報名，欲接受培訓成為水療導師。他說：「新冠肺炎疫情下很多救生員無工開，故趁機增值，已經收了 30 名學生並提供證書課程。現時我們有 13 間合作的醫務中心，診費跟與普通私家診所無異，收費對病人較為大眾化。我們期望 ５ 年裏有可以培訓到 300 至 400 名導師，服務更多市民又可擴展業務。」

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