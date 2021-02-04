農曆新年將至，打工仔也要為職涯進行「大掃除」。新一年開始，絕對是個好時機重新審視及調整職場發展道路。以下 4 個問題，可以協助打工仔思索自己目前的工作處於甚麼階段、是否有前景，作為未來 1 年的成長目標：

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（1）工作是否有意義？

除了薪金報酬，一份工作能否長久、是否值得做下去，歸因於它對你的意義。 有沒有意義看似抽象，要設定實際的判斷方法，建議先列出去年在工作上取得的成就，問問自己，它們對你個人、專業有甚麼影響。例如，你所做的事有助你增長生活品質或專業技能嗎？有讓你獲得成就感嗎？對同事、公司有用嗎？類似的問題都能說明你的工作是否重要有意義，如果每個答案都是否定，也許可以考慮換份你更認同的工作。

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（2） 專業技能跟得上所屬領域嗎？

技術每日都在改變，去年獲得的技術可能在不久後就被淘汰。打工仔需要不斷學習，提升技能。仔細思考過去一年內，所屬的專業技能跟不跟得上所在領域的變化。此外，還需要了解、預測將會有哪些新變化，並為此做好準備。盡可能投入時間學習產業的最新知識、技能。

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（3）財務狀況能否應付需要？

新一年開始，可以檢查自己的薪金、獎金、退休金、福利等公司支付的酬勞，是否符合自身需求。同時做足功課，研究業界類似職位的收入與你相差多少，有沒有在平均之內？若是過低，那麼就是你提出加薪的好機會，而且當你做足準備，加薪時才有「談判籌碼」，確保獲得應得的報酬。

（4） 未來的職業軌跡？

埋頭苦幹一整年，每天處理各項工作，有沒有抬起頭思考未來的路？3 年、5 年、10 年後的目標是甚麼？即使太忙而忘記，趁這時仔細盤點思索，確定身處於哪個階段。要是不知從何入手，建議參考資深同事過往的經驗，如你的主管如何擁有目前的能力、多久前開始準備、承擔了哪些角色和責任，又獲得了哪些技能。制定出計劃，以及想到達的目標。

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