【SME學堂】LV・Burberry出牛年商品 　農曆新年成奢侈品「夠娘」反成營銷套路？

每年農曆新年都是奢侈品的「戰場」，可是奢侈品牌每年推出中國新年限定產品，卻引起消費者討論，甚至認為新年是品牌的「鬥醜」大賽。但在「鬥醜」的背後，卻是品牌的促銷推廣套路。

奢侈品牌推賀年產品並非對中國文化「水土不服」，這些「娘味」十足的新年限定產品，也是營銷噱頭。舉例， 巴黎世家（ Balenciaga ） 的牛年新春膠囊系列中，售賣的產品款式大多仍屬於品牌正常設計水平之內。

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Louis Vuitton 中國官網被批評最醜的產品，並未有被放在首頁展示。至於 Burberry 官網售賣的產品，大多仍屬於經典系列。這些奢侈品牌，其實沒有將這些自損品牌形象的單品作為新年主要銷售產品。

即是說， 奢侈品被市場認為「土味濃」的產品，實際上只是其獲取注意兼賺熱度的營銷噱頭，消費者集體討論其限定產品時，奢侈品牌已經賺取了流量。

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奢侈品牌並非都是要靠「醜」出位， 部分品牌願意認真對待中國新年限定款。他們願意去研究中國傳統文化，試探中國年輕消費者的品味喜好。如 DIOR 今年以扶桑花為靈感推出服飾和手袋新春系列、 GUCCI 今年聯名哆啦A夢推出限定系列，其 微博 相關話題閱讀量已突破 5 億。

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Photo： GUCCI、 DIOR、 Burberry、LV