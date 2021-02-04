【SME學堂】社交平台 Clubhouse 爆紅　CEO 只用一招提高收入？

近月社交平台出現「移民潮」，繼 MeWe 和 Signal 後，社交平台 Clubhouse 在創科界捲起熱潮，吸引不少名人使用。公司創辦人兼CEO（執行長）Paul Davison 表示，平台未來希望利用付費訂閱模式，增加公司收入。

Clubhouse 目前是免費平台，但公司總裁 Paul Davison 透露未來將會加入付費訂閱模式，即類似另一社交平台 Patreon 般，可以透過「付費模式」向用戶收取訂閱費，平台可從中抽佣。

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去年推出的社交平台 Clubhouse，主打語音功能，故有別於 Facebook、Instagram 和 Twitter。用戶可在 Clubhouse 開設聊天室或收聽平台其他聊天室。但用戶想加入聊天室，就必須要獲得邀請碼，而且每個用戶只可邀請 2 名朋友。由於邀請碼數量有限，外國拍賣網站更有用家以高價出售邀請碼，價錢更炒至過百美元。

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▲ 用戶想加入聊天室，就必須要獲得邀請碼，而且每個用戶只可邀請 2 名朋友。

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Clubhouse 由 Rohan Seth 和 Paul Davison 創辦，兩人研發以語音溝通的應用程式「Talkshow」，經改良後變成 Clubhouse 平台。Clubhouse 初期只有 1,500 名用戶，主要給美國矽谷的初創者及投資者使用，由於這些投資者身家豐厚，令平台內有不少上流社會人士，加上只限受邀的用戶成為會員，令 Clubhouse 帳戶變得「矜貴」。

▲ Clubhouse創辦人之一Paul Davison

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Photo：unsplash、Clubhouse、YouTube