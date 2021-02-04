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【中澳關係】中國人抵制無影響？澳洲紅酒出口額按年僅跌1％

業界頭條 11:05 2021/02/04

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中國澳洲關係去年急劇惡化，導致不少產品出口中國變得困難，紅酒是其中之一。雖然中國在去年年底對澳洲紅酒徵收高額反傾銷稅，但澳洲去年紅酒出口額按年只跌 1%。雖然澳洲紅酒商失去中國市場，但他們將紅酒轉往歐洲銷售，填補中國市場缺口。

據澳洲紅酒協會數據顯示，澳洲紅酒去年對歐洲出貨量大增 22%，為 10 年來新高，當中以英國年增 29% 最高。《彭博》報道，受脫歐和新冠肺炎疫情影響，英國終止向法國大量採購紅酒，並轉為向澳洲採購，令英國在 2020 年成為澳洲紅酒出口最大國。數據也顯示，2020 年澳洲紅酒出口額年減 1%，至 28.9 億澳元 ; 出口量年增 0.5%，至 7.47 億公升。

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以地區來看，澳洲 2020 年對中國的紅酒出口額年減 14%，至 10.1 億澳元，出口量年減 29%，至 9,600 萬公升。至於澳洲 2020 年對歐洲的紅酒出口額則年增 22%，至 7.04 億澳元 ; 北美地區年增 4%，至 6.28 億澳元。

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Photo：Nokugsa Simoorbe Hung、Pixabay

撰文 : 廖淑瑩

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