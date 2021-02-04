【再創新低價】日本製 Medicom Comfort+ 口罩 Donki 驚安特價賣 $118/50個

DON DON DONKI 驚安之殿堂 藍灣廣場店於 2 月 4 日正式開幕，當中當然少不得口罩發售。日本製 Medicom Comfort+ 口罩更是其中的搶手貨。



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事實上，近幾次每當有 DON DON DONKI 新店開幕，店方皆會安排不少口罩給買家購買。記者亦曾報道在中環和將軍澳 DONKI 開店時，店方皆有安排日本製 Medicom Comfort+ 口罩發售，而且亦不時補貨，當時售價為 $150/50個。今次 驚安之殿堂 藍灣廣場店開幕，亦安排了日本製 Medicom Comfort+ 口罩發售，據了解，其售價更是超平價的 $118/50個。由於未知店方會否再更改售價，注意口罩售價以開店價錢牌標示為準，而且數量有限，售完即止。



▲ 日本製 Medicom Comfort+ 成人口罩

▲ DON DON DONKI藍灣廣場店

▲ DON DON DONKI藍灣廣場店口罩區，除日本口罩外，還有大量卡通圖案口罩發售。

▲ DON DON DONKI藍灣廣場店內部

▲ DON DON DONKI藍灣廣場店內部

▲ DON DON DONKI藍灣廣場店內部



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DON DON DONKI 藍灣廣場店詳情



營業時間:早上9時至凌晨1時

地址:小西灣小西灣道28號藍灣廣場1樓102及108號舖

開幕日期:2021年2月4日（星期四）上午10時

銷售樓層面積:20,279平方呎

商品種類:水果及蔬菜、壽司及刺身、肉類、熟食店、丼飯、零食，

美容及生活百貨等商品



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。