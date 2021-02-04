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【香港製造】惠民農曆新春賀年口罩一盒齊三款 Lv3獨立裝售$30盒

行內熱話 03:13 2021/02/04

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香港口罩廠惠民表示，正發售新春賀年限定口罩。
                                   
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

為迎接農年新年，惠民推出的新春賀年限定口罩，分別有富貴牡丹、 如意吉祥及和風仙鶴三款。口罩以紅色及紫色作主調， 配上牡丹、金錢、獅頭、仙鶴等喜慶圖案，新春氣氛洋溢。口罩採用 ASTM Level-3 規格製造，一盒有 9 個， 有齊 3 個款式（每款 3 個）， 售價為每盒 $30 。

以健康至上為原則， 新春賀年限定口罩採用數碼打印技術，不含致癌物偶氮染料
（ Azo Dyes）及螢光劑（ Fluorescent Agent），長時間配戴對人體亦無害。 新春賀年限定口罩特別採用了香港獨家的特殊高能滅菌工藝， 能防止顏料於消毒程序中
氧化褪色， 確保滅菌外又能保持色彩持久艷麗。 

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    點擊圖片放大
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惠民口罩規格 
 
獨立包裝

香港製造

ASTM Level-3

VFE>99.9 %

PFE>99%

BFE>99%

一盒 9 個

售價:$30

口罩購買連結  <<<

【其他內容】【附購買連結】三文魚劈價! 日本製 Medicom Comfort+ 成人口罩 減價售 $139/50個

【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS  KF94 四層立體口罩 售$98/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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