【香港製造】惠民農曆新春賀年口罩一盒齊三款 Lv3獨立裝售$30盒

香港口罩廠惠民表示，正發售新春賀年限定口罩。



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為迎接農年新年，惠民推出的新春賀年限定口罩，分別有富貴牡丹、 如意吉祥及和風仙鶴三款。口罩以紅色及紫色作主調， 配上牡丹、金錢、獅頭、仙鶴等喜慶圖案，新春氣氛洋溢。口罩採用 ASTM Level-3 規格製造，一盒有 9 個， 有齊 3 個款式（每款 3 個）， 售價為每盒 $30 。



以健康至上為原則， 新春賀年限定口罩採用數碼打印技術，不含致癌物偶氮染料

（ Azo Dyes）及螢光劑（ Fluorescent Agent），長時間配戴對人體亦無害。 新春賀年限定口罩特別採用了香港獨家的特殊高能滅菌工藝， 能防止顏料於消毒程序中

氧化褪色， 確保滅菌外又能保持色彩持久艷麗。



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惠民口罩規格



獨立包裝



香港製造



ASTM Level-3



VFE>99.9 %



PFE>99%



BFE>99%



一盒 9 個

售價:$30



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。