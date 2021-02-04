【附購買網址】M Plus 和風新春口罩 最多享 75 折優惠

香港口罩廠 M Plus 表示，正發售多款新春口罩。



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M Plus 正發售多款採用和風設計的新春圖案口罩，包括:藍菱花、萬壽菊、紅春花和跳躍鹿等待。口罩為香港製造，支援 3E>99% 和 EN14683 Type IIR 規格，並有成人和幼童尺寸選擇。此系列口罩的售價為 $120/30個，買三盒有 75 折優惠。

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M Plus 口罩規格



細菌過濾率 BFE≥99%



粒子過濾率 PFE≥99%



病毒過濾率 VFE≥99%



EN14683 Type IIR



尺寸:成人173mm x 95mm/幼童120mm x 70mm



30個/盒



香港製造

售價:$120



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。