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【附購買網址】M Plus 和風新春口罩 最多享 75 折優惠

行內熱話 02:58 2021/02/04

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香港口罩廠 M Plus 表示，正發售多款新春口罩。
                                  
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

M Plus 正發售多款採用和風設計的新春圖案口罩，包括:藍菱花、萬壽菊、紅春花和跳躍鹿等待。口罩為香港製造，支援 3E>99% 和 EN14683 Type IIR 規格，並有成人和幼童尺寸選擇。此系列口罩的售價為 $120/30個，買三盒有 75 折優惠。

    點擊圖片放大
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【其他內容】【3E>99%】真正日本製造! IRIS Healthcare 成人口罩新版 售 $119 盒

M Plus 口罩規格 

細菌過濾率 BFE≥99%

粒子過濾率 PFE≥99%

病毒過濾率 VFE≥99%

EN14683 Type IIR

尺寸:成人173mm x 95mm/幼童120mm x 70mm

30個/盒

香港製造

售價:$120

口罩購買連結  <<<

【其他內容】【附購買連結】三文魚劈價! 日本製 Medicom Comfort+ 成人口罩 減價售 $139/50個

【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS  KF94 四層立體口罩 售$98/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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