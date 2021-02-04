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台灣製造! 藍鷹牌5層可塑型 N95 立體口罩 新設計更加立體舒適

行內熱話 02:41 2021/02/04

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藍鷹牌口罩香港代理表示，NP-3DU 5 層可塑型 N95 口罩大碼已到貨。
                                 
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

NP-3DU 5 層可塑型 N95 口罩，同樣是採用廠方最高級的 N95 濾芯打造，設計一共有 5 層。最特別是加入環保鼻樑壓條，可以提供「立體可塑型」，令口罩更貼面。今次返貨的口罩為大碼，有藍色及粉紅色兩色。

    點擊圖片放大
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藍鷹口罩規格 

(3D 5 層N95成人附鼻貼口罩) 

尺寸為大 L 碼

50片/盒

台灣原料 台灣製造 品質有保障

3D設計 加大氣室空間 更好呼吸

立體可塑型 環保鼻樑壓條 雙重服貼

彈性耳帶不易斷裂久戴不傷耳

超薄設計，厚度小於1mm(毫米)

五層防護 能有效隔離有害物質

0.075微米可阻隔95%

售價:$165

口罩購買連結  <<<

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【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS  KF94 四層立體口罩 售$98/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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