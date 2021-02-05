【香港製造】毋懼疫情推動本土特色　香港設計品牌靠「快閃店」增知名度

新冠肺炎疫情至今超過 1 年，百業蕭條，遊客為主的香港特色設計品牌，盼商場等場地多增加「快閃店」活動，助推廣本地設計品牌，以補足品牌因市集和展覽延期損失的曝光率，繼續推動香港特色。

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「香港猿創」創辦人葉宣恒（Ronno）指：「本地設計創作雖有固定客源，但很多時靠外地遊客，尤其公司品牌集中記念品和禮品市場，所以新冠肺炎疫情下對經營衝擊更大。我們生意遊客約佔 7 成，疫情下遊客生意額約跌 8 成，故需開展本地市場補回生意損失。」

事實上，受新冠肺炎疫情影響，原本在日本的旅遊寄買地點也暫停營業，故零售點更少，若不走出來擺買生意更難做，更難接觸客戶。

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新冠肺炎疫情下香港猿創著手轉攻網銷，赢得外地回頭客。葉宣恒稱：「遊客觀之前來港觀光購買公司產品後，現在會上網買心儀新產品，我們同時向他們提供公司新動態，互動拉近外國客戶距離。」

此外，香港猿創旗下的「港設計」，2019 年聯同多位本地設計師品牌在德福商場開設「快閃店」（Pop-Up Store）。葉宣恒說：「現今市場趨勢都是網上營銷，但實體店能讓客戶親身感受和接觸產品，留意公司品牌。『快閃店』門市零售點，反過來推動網上業務效。其實現時做生意很難自己單打獨鬥，可能集合一齊推銷效果會更好，行家或跨界合作互相幫助。」

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▲ 「香港猿創」創辦人葉宣恒

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本地市集和展覽延期本地設計損失曝光率。葉宣恒又說：「當下要維持曝光率，自己主動嘗試與商場磋商合作機會，疫情下可能大型國際公司退租，商場會否預留位置給予本地設計師嘗試經營。」



位於中環 PMQ元創方的「香港猿創」已是 10 年前創立品牌，主打香港特色手信。葉宣恒表示：「未創品牌前我曾任珠寶出口業，經常往返國外，發現當地設計師透過特色產品，介紹自己城市或國家；反觀廿年前的香港，香港甚少特色手信能介紹給客人。」當時猜想用自己技術製作具香港特色和代表性，可以記念香港的產品。現時「快閃店」租約期滿正另覓選址，期望新冠肺炎疫情快完結，旅遊寄買地點能重新營業。

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