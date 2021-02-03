【利通商?】陳帆稱不需等零確診 接近低雙位數或單位數 通關指日可待

立法會議員向運輸及房屋局局長陳帆提出口頭質詢。陳帆表示，即使香港未達至零確診，但只要疫情受控接近低雙位數或單位數，通關即指日可待。



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議員口頭質詢有關跨境客運業以及香港的通關進度。陳帆回覆，指香港一直有跟內地及澳門政府商討通關事宜：「唔係需要個確診數目去到零，因為大家都知道呢個係個目標，但係並不能夠短時間內達致」他又補充，指：「當香港嘅感染數目，係接近低雙位數，甚或至單位數時，我相信（通關）係指日可待嘅。」他亦認為，若較大部分市民接種疫苗，就可恢復三地通關。

而立法會航運交通界議員易志明亦指出跨境海、陸兩路交通已停運一年，建議政府提供「復業津貼」，讓相關交通工具更換零件及維修以恢復營安全行駛。陳帆回覆指會認真考慮相關建議，政府亦會研究先讓跨境司機接種疫苗。

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