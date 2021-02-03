  • 18°C
香港時間 : 2021204日 (週四) 00:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【利通商?】陳帆稱不需等零確診 接近低雙位數或單位數 通關指日可待

行內熱話 18:58 2021/02/03

分享：

立法會議員向運輸及房屋局局長陳帆提出口頭質詢。陳帆表示，即使香港未達至零確診，但只要疫情受控接近低雙位數或單位數，通關即指日可待。
                                
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

議員口頭質詢有關跨境客運業以及香港的通關進度。陳帆回覆，指香港一直有跟內地及澳門政府商討通關事宜：「唔係需要個確診數目去到零，因為大家都知道呢個係個目標，但係並不能夠短時間內達致」他又補充，指：「當香港嘅感染數目，係接近低雙位數，甚或至單位數時，我相信（通關）係指日可待嘅。」他亦認為，若較大部分市民接種疫苗，就可恢復三地通關。

而立法會航運交通界議員易志明亦指出跨境海、陸兩路交通已停運一年，建議政府提供「復業津貼」，讓相關交通工具更換零件及維修以恢復營安全行駛。陳帆回覆指會認真考慮相關建議，政府亦會研究先讓跨境司機接種疫苗。

【其他內容】 印尼製造 Diapro 醫院級別口罩 售 $20/50 個

【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS  KF94 四層立體口罩 售$98/50個
 

撰文 : 張文啟

相關文章

【突擊封區】深水埗指明「受限區域」接受強制檢測　基隆街食肆：員工「無得走」受困
2021/02/02
【突擊封區】深水埗指明「受限區域」接受強制檢測　基隆街食肆：員工「無得走」受困
【疫市直擊】葵涌廣場市況「好淡爭持」 短租賣花生意淡・夾公仔機店重臨
2021/02/03
【疫市直擊】葵涌廣場市況「好淡爭持」 短租賣花生意淡・夾公仔機店重臨
再有 UNIQLO 員工「中招」 香港今新增 19 宗確診 7 宗源頭不明
2021/02/03
再有 UNIQLO 員工「中招」 香港今新增 19 宗確診 7 宗源頭不明
疫情 陳帆 立法會 運輸及房屋局 交通 航運 運輸 司機 疫苗 澳門

上一篇文章

【香港製造】一盒有兩款! 同舟櫻•日 Sakura Daily 櫻花口罩 Lv3獨立裝售$69/30個

下一篇文章

再有 UNIQLO 員工「中招」 香港今新增 19 宗確診 7 宗源頭不明

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣