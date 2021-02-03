【實屬巧合？】銅鑼灣「Pancake專門店紗織」被指撞名產品類同　京都「和栗専門紗織」發聲明指無海外分店

最近在銅鑼灣開業的「Pancake專門店紗織」(Pancake Senmon Saori)，被網民質疑是抄襲京都名店「和栗専門紗織」。香港店在日本的授權與合作方，已就此事作出相關聲明。至於京都「和栗専門紗織」亦發表聲明指品牌並無海外分店。

兩間店舖售賣的產品相似，均有售賣 Mont Blanc，是法式栗子奶油甜品。Pancake Senmon Saori 今日發聲明指，由 Kitano Lab 監製的 Pancake Senmon Saori，是由 Zenzo Hong Kong Ltd 持有特許經營權，營運品牌的餐飲業務。至於店內售賣的栗子和紫薯蒙布朗，與「和栗専門紗織」沒有任何關係。

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京都「和栗専門紗織」就在 Facebook專頁發文，指跟香港「Pancake專門店紗織」沒有任何關係，而且品牌並無海外分店。公司又指，他們是日本公司難以掌握香港方面的資訊，加上有不少顧客各他們查詢海外分店事宜，因此在專頁中澄清。

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Photo：Pancake專門紗織、和栗専門 紗織～さをり～