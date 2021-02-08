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【香港製造】一盒有兩款! 同舟櫻•日 Sakura Daily 櫻花口罩 Lv3獨立裝售 $69/30個 追加 16.5cm 新尺寸

行內熱話 16:44 2021/02/08

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同舟表示，即時發售櫻•日 Sakura Daily 口罩，同時亦加推 16.5cm 新尺寸。
                                
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次廠方推出的櫻•日 Sakura Daily 口罩，印上不同顏色的櫻花圖案，最適合在春天使用。口罩採用 Level 3 規格， 一盒有 30 個，獨立包裝，一盒已有 2 款櫻花圖案，售價為 $69。
 

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【其他內容】 【附購買連結】三文魚劈價! 日本製 Medicom Comfort+ 成人口罩 減價售 $139/50個

同舟口罩規格

- 一盒有30個全獨立包裝，共有兩個款，每款15個

-尺寸 17.5cm x 9.5cm/16.5x 8.5cm/14.5 x 8.5cm/12.5 x 8.5cm

- BFE，PFE，VFE ≥ 99%

- SGS認證 ASTM Level 3

- 香港製造

售價:$69

口罩購買連結  <<<

【其他內容】 印尼製造 Diapro 醫院級別口罩 售 $20/50 個

【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS  KF94 四層立體口罩 售$98/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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