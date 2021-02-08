【香港製造】一盒有兩款! 同舟櫻•日 Sakura Daily 櫻花口罩 Lv3獨立裝售 $69/30個 追加 16.5cm 新尺寸

同舟表示，即時發售櫻•日 Sakura Daily 口罩，同時亦加推 16.5cm 新尺寸。



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今次廠方推出的櫻•日 Sakura Daily 口罩，印上不同顏色的櫻花圖案，最適合在春天使用。口罩採用 Level 3 規格， 一盒有 30 個，獨立包裝，一盒已有 2 款櫻花圖案，售價為 $69。



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同舟口罩規格

- 一盒有30個全獨立包裝，共有兩個款，每款15個

-尺寸 17.5cm x 9.5cm/16.5x 8.5cm/14.5 x 8.5cm/12.5 x 8.5cm

- BFE，PFE，VFE ≥ 99%

- SGS認證 ASTM Level 3

- 香港製造

售價:$69



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。