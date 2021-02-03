【香港製造】可愛登場! SANRIO Hello Kitty 牛仔布+蠟筆小新口罩 Lv2獨立裝售 $90 盒

莎莎香港正在門市和網店發售新卡通口罩。



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今次店方發售的是 Hello Kitty 牛仔布口罩和蠟筆小新口罩，兩者皆印上可愛卡通圖案。口罩為 Level 2 水平，提供成人和中童碼，香港製造，售 $90/30個。

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口罩規格

VFE、BFE、PFE ≥ 98%

ASTM Level 2 防護級別

大碼尺寸 : 175mm x 95mm

中碼尺寸 : 145mm x 95mm

商品產地 : 香港 (產地以實物為準)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。