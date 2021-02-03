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【香港製造】可愛登場! SANRIO Hello Kitty 牛仔布+蠟筆小新口罩 Lv2獨立裝售 $90 盒

行內熱話 16:32 2021/02/03

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莎莎香港正在門市和網店發售新卡通口罩。
                                
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次店方發售的是 Hello Kitty 牛仔布口罩和蠟筆小新口罩，兩者皆印上可愛卡通圖案。口罩為 Level 2 水平，提供成人和中童碼，香港製造，售 $90/30個。

    點擊圖片放大
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【其他內容】 【附購買連結】三文魚劈價! 日本製 Medicom Comfort+ 成人口罩 減價售 $139/50個

口罩規格

VFE、BFE、PFE ≥ 98%

ASTM Level 2 防護級別

大碼尺寸 : 175mm x 95mm

中碼尺寸 : 145mm x 95mm

商品產地 : 香港 (產地以實物為準)

口罩購買連結 KT<<<

口罩購買連結 小新<<<

【其他內容】 印尼製造 Diapro 醫院級別口罩 售 $20/50 個

【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS  KF94 四層立體口罩 售$98/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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