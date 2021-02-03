履歷是打工仔應徵職位的必備文件，但履歷的篇幅長短隨時會影響應徵的機會。最近，美國《CNBC Make It》整理 1 項研究報告表示，履歷的篇幅在兩頁的情況下會比一頁更容易引起對方注意。

這份研究於 2018 年發表，指出不論求職者工作水平如何，僱主較喜歡兩頁的履歷，而非只有一頁的篇幅；研究更表示，多數企業願意花更多時間閱讀這些長達兩頁的履歷。

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外國求職網站 TopResume 的職涯建議專家 Amanda Augustine 表示，這是與現時的畢業生遠比 15 年前的畢業生有更豐富的經歷，他們在擁有更多資源的情況下，能在履歷上呈現更精彩的內容。

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人力諮詢網站 Monster 的專家 Vicki Salemi 分享，現在兩頁式履歷已成為新準則，要做出一份令人眼前一亮的履歷，必須留意幾個重點：

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（1）量化個人技能。若要快速展現個人特質和專長，有技巧地量化它們絕對是必須的。例如，你今日應徵的是與會計有關的空缺，那麼你在管理出納上有沒有實際成效？為公司節省多少金額？有沒有考取相關牌照，如求職者能將上述突顯個人特質的具體資訊逐一列出，那僱主和面試官也能更一目了然，而不會覺得履歷上的資訊都虛無飄渺。

(2) 運用正確格式。在整理兩頁的履歷時，請務必注意格式。如果你是一位工作資歷豐富的求職者，請嘗試將歷年工作經驗縮減到一頁，否則在過多資歷的情況下，可能會使對方懷疑你是不是三分鐘熱度或是對應徵空缺不夠重視。

若求職者剛畢業，或未擁有太多工作經驗時也不需太過沮喪。不妨在履歷中加入「對 … 有一定程度的了解」、「確實地鑽研 … 領域知識」等，再透過量化的方式呈現你如何了解或鑽研。

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(3) 不要害怕留白。有很多人因為害怕履歷看起來空洞，而將所有資訊放進履歷，結果導致整篇履歷看似多采多姿，實際上卻難以顯示出這份履歷的主人到底擁有甚麼特質。

尤其是在近年來吹起斜槓風 (Slash)，許多人開始盲目追求錯誤的斜槓，以為技能越多越好。以招聘的角度來說，即使你有十八般武藝也不一定比得上有專精的人。

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