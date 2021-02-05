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【管理Tips】日日查閱email無法專心工作？ 3 招解決電郵爆炸煩惱快快收工

商管策略 12:18 2021/02/05

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人們常嘆，一日只得 24 小時不夠用，身在職場若日日花時間處理 email（電郵）更是費時失事，公事放一旁不值得。電郵是辦公程序重要的聯繫方式，但總不能花太多時間處理。為節省及安排每日時間，以下 3 個小技巧可省閱讀和處理電郵時間。

（1）善用「罐頭回應」：
Google Gmail 設「智慧撰寫」功能，先在個人設定開啟功能，當撰寫電子郵件時顯示預測書寫建議，自動寫完句子。不過，「智慧撰寫」功能僅適用於一般回應。

【管理Tips】辭任亞馬遜 CEO Jeff Bezos 如何由零做到「創辦人即公司」見下頁

「智慧撰寫」回件小幫手

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

（2）堅持簡短句子「說重點」：
撰寫郵件內容應該簡而清或單句子，切忌長篇大論；一來可縮短發送郵件時間，再者可減省收件者閱讀郵件時間；

（3）迅速回應客戶「稍後供完整的答覆」：
職埸上大家爭分奪秒在有限時間內處理公務，除收件人外，其實發信人也十分焦急，期望盡快收到你回覆。若你收到一封不易處理的郵件時，需要經一番思索再答覆，建議你應該先簡短回覆客戶「稍後會有完整的答覆」。

【管理Tips】職場多個朋友永遠著數？三招說服對方又不會得罪人見下頁

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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