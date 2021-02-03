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【疫市營商】咖啡店抗疫有蹺　趁情人節拓「精品可可」市場

商管策略 15:16 2021/02/03

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情人節可可品味套餐，包含三杯精品可可和一塊朱古力，需要預約。

情人節臨近，有咖啡店推出情人節品味套餐，提供 4 種味道的可可飲品及朱古力塊，讓情侶以不同味道回味愛情i之餘，店方亦藉著新產品，疫市打開「精品可可」新市場。

1 杯咖啡要＄1400？破世界紀錄拍賣價咖啡豆　疫情有價有市見下頁

「Picky」擬定於近期在油麻地東南樓藝術酒店 1 樓開業。餐廳負責人兼咖啡師 Jimmy Ho 說：「我們會在年初一至年初四推出情人節可可品味套餐，包含 3 杯精品可可和 1 塊朱古力，味道包括甜、酸、鹹。不少人都以為朱古力只分為甜和苦，亦將這兩種味道連結在愛情上，但愛情其實也有其他時刻。朱古力亦是一樣，除了甜苦外會有其他天然味道，我們希望客人能夠透過這些不同的味道回味過往的快樂時光。」

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Jimmy 指出精品可可將會是未來的大趨勢。

花市取消・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）見下頁

Jimmy 指出，港人對飲食愈來愈講究，除了手工啤酒、精品咖啡外，料精品可可亦會成為未來趨勢，既然相關市場仍是空白，他們就率先提供相關產品。他說：「今次的 4 種單品可可來自坦桑尼亞、印尼、泰國。有些在不加糖的情況下便有天然甜味、有些帶有微酸、又有一些帶有煙燻，非常有趣。我們會在 2 月 8 後開始提供不同的的精品可可，希望客人會喜歡。」

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撰文 : 陳文政

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