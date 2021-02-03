【SME學堂】超市大戰蔓延便利店　FamilyMart 增自助洗衣服務業績增2成

台灣超市和便利店行業一向競爭激烈，企業扭盡六壬搶市場，最近更大打特色戰。全家便利商店（FamilyMart）台灣分店推出智能自助洗衣服務，是台灣唯一結合自助洗衣的便利店。公司指，業績平均比一般便利店高出 2 至 3 成。

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全家看準台灣租屋人士和小家庭的需求，開設自助洗衣綜合店，現時全台已有 12 間分店。據全家統計，自助洗衣便利店的業績與顧客數量，平均比一般店舖多 2 至 3 成，生意高峰期主要在冬季及雨季，這正好跟便利店傳統業績高峰期的夏季和晴天，有互補作用。

事實上，多功能便利商店已成為大趨勢，現時全家便利商店逐漸從餐飲類擴大至生活服務類。

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香港也有類似的綜合服務便利店。陽光洗衣集團去年 9 月在灣仔開設「洗塵」自在洗衣茶飲店，租用洗衣機兼售賣茶飲和輕食，嘗試吸引年輕顧客。公司負責人表示，店舖的生意額比起集團其他洗衣店的生意平均高 3 至 4 成。

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Photo：Dustykid、全家便利商店