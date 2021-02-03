【管理Tips】辭任亞馬遜 CEO　Jeff Bezos 如何由零做到「創辦人即公司」

亞馬遜 (Amazon.com) 創辦人貝索斯（Jef Bezos）宣布，會在今年第 3 季辭任執行長一職，並交由 AWS 執行長 Andy Jassy 接棒。貝索斯在 Amazon 收入突破千億美元之際，突然決定辭職。他如何憑著 2 招由零開始管理他的事業王國？

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(1) S-team 成貝索斯得力助手

貝索斯身邊有一班長期效忠他的主管，他稱這批主管為資深團隊（S-team），共有 18 名高層主管，他們知道貝索斯的想法和了解他的價值觀。Brian Dumaine 在《貝索斯經濟學》一書中提到，建造 S-team 要花很多心血，但貝索斯有 1 項秘密武器：S-team 關鍵成員有些曾在貝索斯身邊擔任技術顧問（「影子顧問」)。在亞馬遜表現突出的高階主管，有幸成為貝索斯的影子顧問，能夠在他身邊長達兩年，一起參加會議和接到特殊任務。

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▲ AWS行政總裁Andy Jassy曾擔任貝索斯的全職影子顧問。

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(2) 自由度高 放手讓主管管理事務

S-team 和影子顧問制皆屬 Amazon 成功的重要元素，能夠確保公司有一班能力出眾的高階主管，可以在日後接替貝索斯成為頭領。亞馬遜和蘋果（Apple） 、微軟（Microsoft）、特斯拉（Tesla） 一樣，做到「創辦人即公司」。

貝索斯對 S-team 的成員非常信任，所以他給這些高階主管很大的自由度。這可以解釋，貝索斯為何能夠管理，如亞馬遜這般龐大而複雜的跨行業公司。有經驗豐富、忠心耿耿的團隊，並非新鮮事。貝索斯的分別在於，每次有新想法提出和部署，他會要求助手完全掌握計劃才能離場。

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Photo：Store norske leksikon、Ronald Woan、John Reese