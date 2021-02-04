咖啡文化愈來愈流行，有咖啡店為了提升客人體驗、增加與客人的交流，推出了全港首創的「Coffee Omakase」推廣活動，把比賽級咖啡體驗帶予顧客。

創辦於 2014 年的「Urban Coffee Roaster」共有 3 間分店，除了尖沙咀及將軍澳分店外，銅鑼灣分店早前短暫歇業後，亦在去年底重開，不單由樓上搬到毗連原址、面積更大的地舖。聯合創辦人歐祖華（Gary）更為新店開辦全新推廣環節「Coffee Omakase」。

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Omakase（お任せ） 是日本料理的方式，大意是指「廚師發辦」，即由廚師根據食材決定餐單，以美食表達他們的想法，Coffee Omakase 也有異曲同工之妙。歐祖華指出，很多時咖啡師都想透過飲品分享咖啡店的背後故事，惟香港生活節奏太快，想細述故事甚為艱難，同時間隨著咖啡文化興起，客人對咖啡要求愈來愈高，亦愈來愈對咖啡的故事產生好奇，Coffee Omakase 提供了平台讓咖啡師與客人交流。

Coffee Omakase 的模式類似國際咖啡比賽，將由咖啡師一杯杯呈上作品，但過程更加輕鬆自在。在咖啡師引導下，同一杯咖啡可以慢慢品出不同味道，如歐祖華在 Coffee Omakase 裏呈上的第 1 杯 Espresso ，第一口有陣陣的鮮花瓣香，記者跟從他的指示輕輕攪動咖啡 8 次，第 2 口竟然浮現出柑橘味的另一層次，極為新奇。

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歐祖華透露，計劃在每個月邀請不同的咖啡師甚至調酒師主持環節，1 個月進行 4 場 Coffee Omakase ，而第一個月則由他親自操刀。他說：「我帶來了由我親自在埃塞俄比亞處理的咖啡豆，當時以突發奇想的方式加入冷萃咖啡來進行厭氧日曬處理，可以說這批豆不單獨一無二，對我亦甚具意義。」

每年歐祖華會親自到不同產地挑選咖啡豆，在埃塞俄比亞所見到名為 Coffee Ceremony 的咖啡令他非常難忘，遂決定在 Coffee Omakase 裏以新派方式製作特調咖啡，並以埃塞俄比亞所帶來的獨特咖啡壺 Jebena 和杯子呈上咖啡，非常有儀式感。

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歐祖華希望可以透過這個平台，讓更多咖啡師與客人進行交流，讓更多人喜歡咖啡。

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