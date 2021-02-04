  • 23°C
香港時間 : 2021204日 (週四) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】賣咖啡也可Omakase？店主：講故事交流比銷售更重要（有片）

商管策略 11:50 2021/02/04

分享：

咖啡文化愈來愈流行，有咖啡店為了提升客人體驗、增加與客人的交流，推出了全港首創的「Coffee Omakase」推廣活動，把比賽級咖啡體驗帶予顧客。

創辦於 2014 年的「Urban Coffee Roaster」共有 3 間分店，除了尖沙咀及將軍澳分店外，銅鑼灣分店早前短暫歇業後，亦在去年底重開，不單由樓上搬到毗連原址、面積更大的地舖。聯合創辦人歐祖華（Gary）更為新店開辦全新推廣環節「Coffee Omakase」。

疫市將軍澳開3,000呎咖啡店　店主：有質素有誠意總會成功見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

愛咖啡愛到炒豆？金融專才棄本業自創咖啡品牌見下頁

Omakase（お任せ） 是日本料理的方式，大意是指「廚師發辦」，即由廚師根據食材決定餐單，以美食表達他們的想法，Coffee Omakase 也有異曲同工之妙。歐祖華指出，很多時咖啡師都想透過飲品分享咖啡店的背後故事，惟香港生活節奏太快，想細述故事甚為艱難，同時間隨著咖啡文化興起，客人對咖啡要求愈來愈高，亦愈來愈對咖啡的故事產生好奇，Coffee Omakase 提供了平台讓咖啡師與客人交流。

Coffee Omakase 的模式類似國際咖啡比賽，將由咖啡師一杯杯呈上作品，但過程更加輕鬆自在。在咖啡師引導下，同一杯咖啡可以慢慢品出不同味道，如歐祖華在 Coffee Omakase 裏呈上的第 1 杯 Espresso ，第一口有陣陣的鮮花瓣香，記者跟從他的指示輕輕攪動咖啡 8 次，第 2 口竟然浮現出柑橘味的另一層次，極為新奇。

咖啡店趁中秋夥烘焙教室推特色月餅禮盒見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

歐祖華透露，計劃在每個月邀請不同的咖啡師甚至調酒師主持環節，1 個月進行 4 場  Coffee Omakase ，而第一個月則由他親自操刀。他說：「我帶來了由我親自在埃塞俄比亞處理的咖啡豆，當時以突發奇想的方式加入冷萃咖啡來進行厭氧日曬處理，可以說這批豆不單獨一無二，對我亦甚具意義。」

每年歐祖華會親自到不同產地挑選咖啡豆，在埃塞俄比亞所見到名為 Coffee Ceremony 的咖啡令他非常難忘，遂決定在 Coffee Omakase 裏以新派方式製作特調咖啡，並以埃塞俄比亞所帶來的獨特咖啡壺 Jebena 和杯子呈上咖啡，非常有儀式感。

販賣機賣咖啡豆・推環保杯　Blue Bottle 如何沖出54億市值？見下頁

歐祖華希望可以透過這個平台，讓更多咖啡師與客人進行交流，讓更多人喜歡咖啡。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市營商】限聚令過年慶祝活動受限　這種產品居然銷情最佳？
2021/01/31
【疫市營商】限聚令過年慶祝活動受限　這種產品居然銷情最佳？
【疫市營商】動物主題手繪揮春受落　本地文創品牌轉網店銷情更佳
2021/02/02
【疫市營商】動物主題手繪揮春受落　本地文創品牌轉網店銷情更佳
市場拓展 商業營銷 美食 文娛藝術 咖啡 餐飲 小店 銅鑼灣 埃塞俄比亞

下一篇文章

【求職‌Tips】簡潔 1 頁 CV 或成過去　求職網：只用 3 招令兩頁履歷更「吸睛」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣